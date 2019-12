FOTO:Pregled tedna: Ni znanost tista, ki misli, tisti, ki mislijo, so ljudje. Pa tudi orožje ni nasilno. Tudi nasilje prihaja od ljudi.

»Mislim, da imamo vse razloge, zaradi katerih bo to 21. stoletje veliko srečnejše,« je ob neki priložnosti dejal dalajlama. Nasmejani redovnik je to svoje prepričanje podkrepil z dejstvom, da se prav zdaj zelo veliko vlaga v razvoj znanosti in tehnologije, ki nam bosta omogočili, da si bomo zgradili srečnejši in mirnejši svet, v katerem si bomo lahko izkazovali ljubezen, sočutje in tovarištvo kot temelje splošne blaginje. A bolj ko smo se oddaljevali od začetka stoletja, pogosteje je dalajlama opozarjal, da znanost sama po sebi ne prinaša boljšega življenja, tako kot tudi orožje samo po sebi ne povzroča nasilja. Ni znanost ...