FOTO:Pregled tedna: Oh, da, in srečno novo leto kovinske podgane, ki je pravkar pritekla v sobo!

»Pa imajo ljudje v tem mestu vodo?« Vprašanje enega mojih beograjskih prijateljev se je, seveda, nanašalo na Wuhan in okoliščine, ki so morda pospešile širjenje okužbe s koronavirusom. Trenutno je bilo obolelih že 550 ljudi, 17 jih je umrlo. »Vodo?« sem osuplo ponovila. »Da, mislim tekočo vodo, kopalnice …, koliko je to mesto nasploh razvito?«Pokazala sem mu fotografije wuhanskih nebotičnikov in spektakularno arhitekturo tamkajšnjih hotelov, našla sem tudi slike čudovitega parka na strehi luksuznega trgovskega središča, povedala sem mu, da ima to mesto z devet milijoni prebivalcev v urbanem delu oziroma 11 milijoni, ...