FOTO:Pregled tedna: Včasih samo padejo maske, ljudje pa se ne spremenijo.

Pred našo stanovanjsko zgradbo sem srečala meni zelo ljubega soseda. Z nekaj metrov oddaljenosti me je pogledal z vedno nasmejanim obrazom in me, seveda, skozi masko, ki mu je prekrivala nos in usta, vprašal, kako sem. Tudi jaz sem ga vprašala, kako se počuti. »Tako,« je dejal namesto odgovora, »čakam, da padejo maske.«In številne maske bodo padle prav v teh dneh. Pandemija covida-19 vstopa v mirnejšo fazo in vlade druga za drugo napovedujejo postopno rahljanje ukrepov, s katerimi so se do zdaj bojevale proti koronavirusu. Treba se bo spopasti z gospodarskimi posledicami vsesplošne dvomesečne blokade in odgovoriti na nešteta ...