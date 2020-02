FOTO:Pregled tedna: »Vse to je glasba. In glasba je ali pa je ni«

V državi Jin (današnji kitajski pokrajini Shanxi) je sredi 6. stoletja pred našim štetjem vladal knez Ping. Imel je svetovalca za glasbo. Ta svetovalec je bil slepi Shi Kuang, ki je lahko s svojim guzhenom (inštrumentom iz družine citer) dvignil vetrove in privabil oblake, poleg tega pa je znal po vrsti glasbe, ki so jo poslušali v družbi, prepoznati, kakšna usoda čaka vso državo.Dobra glasba, je bil prepričan Shi Kuang, je bila v skladu z zakoni vesolja, iz katerega sta vladar in njegovo ljudstvo vpijala načela moralnega vedenja, to pa je bil takrat temelj za mir v družbi in srečo med ljudmi. Temačna in dekadentna glasba pa ...