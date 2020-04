Prehodno obdobje je vojska izkoristila za krepitev svojih položajev

11. aprila je minilo leto dni, odkar je sudanska vojska po štirih mesecih množičnih protestov povlekla taktično potezo in z vrha države odstranila svojega predsednika in vrhovnega poveljnika Omarja al Baširja, ki je (v) Sudanu vladal tri desetletja. Odstavitev vojnega zločinca za protestnike ni bila dovolj: iz napak arabske pomladi so se naučili, da morajo vztrajati na ulici in – če komu – vojski ves čas gledati pod prste.Protesti proti islamistični oligarhiji Omarja al Baširja, ki je oblast v Sudanu z državnim udarom prejel leta 1989, so se začeli decembra 2018, sprožila pa jih je – ob nakopičenem nezadovoljstvu – ...