Prehransko ogroženih še pet milijonov ljudi

Potem ko so roji puščavskih kobilic konec leta uničili velik del pridelka v vzhodni Afriki (predvsem v Keniji), so se v zadnjih tednih uresničile črnoglede napovedi znanstvenikov, ki so zaradi spremenjenega vremena – posledice uničujočih podnebnih sprememb – predvideli, da bo spomladi prišel »drugi val«. Zdaj, ko bi morala biti suša, kobilic pa nikjer, marsikje intenzivno dežuje, veliki roji kobilic pa pustošijo po poljih vzhodne Afrike, dela Bližnjega vzhoda ter Indije in Pakistana.Močno deževje – še prej pa cikloni – med sušno dobo je poskrbelo, da je trenutno po podatkih ZN zaradi večmilijonskih rojev kobilic, ...