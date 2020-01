FOTO:Preiskava prizorišča nesreče Bryantovega helikopterja bo zahtevala več dni, morda tednov

Preberite tudi:

Helikopter je v meglenih razmerah strmoglavil na hribu nad Calabasasom, mestom v losangeleškem okrožju. FOTO: Mark Ralston/AFP

Pri reševanju je sodelovalo 56 ljudi, gasilcev, policistov in pripadnikov zdravstvenega osebja. FOTO: Instagram/@princessofcalabasas Via Reuters

FOTO: Apu Gomes/AFP

, v kateri je ob njem življenje izgubilo še osem ljudi, bo zahtevala veliko časa, poročajo po nesreči. Morda več tednov. Natančne okoliščine tragedije, v kateri je življenje izgubila tudi košarkarjeva 13-letna hči, še niso znane, a vremenske razmere niso bile primerne za letenje.Kot piše Los Angeles Times, je helikopter v meglenih razmerah strmoglavil na hribu nad Calabasasom, mestom v losangeleškem okrožju. Pri tem se je helikopter vnel in na prizorišču nesreče povzročil požar. V preiskavi okoliščin sodelujejo tudi FBI, Nacionalni svet za varnost v prometu in Zvezna uprava za letalstvo.Kot poroča CNN, ki se sklicuje na predstavnika losangeleške policije, vremenske razmere včeraj niso bile ustrezne za letenje. Policija je svoje helikopterje zaradi megle v jutranjem času prizemljila.Šerif okrožja Los Angelesaje tudi uradno potrdil, da je bilo žrtev nesreče devet. Policija njihove identitete ni razkrila, o njihovi smrti še niso obvestili vseh njihovih svojcev.Napovedali so, da bo preiskovanje prizorišča nesreče na območju, ki velja za precej odmaknjeno, zahtevalo več dni, morda tednov. Policija je morala zaradi ljudi, ki so si želeli ogledati prizorišče nesreče, dostopne ceste do njega zapreti. Kot piše CNN, je šerif Villanueva intervencijo na prizorišču zaradi njegove težke dostopnosti označil za nočno moro.Bryantov helikopter je bil tipa sikorsky S-76B, izdelali so ga leta 1991. Včeraj je ob 9.06 po lokalnem času vzletel z letališča Johna Wayna, strmoglavljenje se je zgodilo malo pred deseto uro. Reševalci so klic sprejeli ob 9.47.Ob prihodu gasilcev so po besedah njihovega vodjeugotovili, da je nesreča helikopterja povzročila požar, ki je zajel okoli tisoč kvadratnih metrov površine strmega terena. Pri reševanju je sodelovalo 56 ljudi, gasilcev, policistov in pripadnikov zdravstvenega osebja.