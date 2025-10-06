  • Delo mediji d.o.o.
    Svet

    Preiskava: Ruski tankerji kljub sankcijam še vedno plujejo in onesnažujejo

    Sanacija večjega razlitja bi evropske davkoplačevalce lahko stala tudi do 1,4 milijarde evrov.
    V okviru 19. svežnja sankcij je evropska komisija septembra na črni seznam predlagala dodajanje še 118 ruskih plovil. FOTO: Stephane Mahe/Reuters
    Galerija
    V okviru 19. svežnja sankcij je evropska komisija septembra na črni seznam predlagala dodajanje še 118 ruskih plovil. FOTO: Stephane Mahe/Reuters
    Pi. K.
    6. 10. 2025 | 15:42
    6. 10. 2025 | 15:54
    3:24
    A+A-

    Kljub zahodnim sankcijam po Evropi še naprej plujejo tankerji iz t. i. ruske »senčne flote«, ki za seboj puščajo oljne madeže, razkriva skupna preiskava organizacije SourceMaterial in portala Politico. V zadnjem letu je bilo najmanj pet takih incidentov v evropskih vodah, dva povzročitelja pa sta bila že prej pod sankcijami Združenega kraljestva.

    image_alt
    Ukrajina izvedla enega največjih napadov na Rusijo od začetka vojne

    Gre za ladje z nejasnim lastništvom, podzavarovane in pogosto v slabem tehničnem stanju. Po podatkih analitskega podjetja Lloyd’s List Intelligence jih je trenutno okoli 1300. Evropska unija je doslej uvrstila na črni seznam 444 plovil, Združeno kraljestvo 450. Zaradi sankcij imajo prepovedan dostop do pristanišč in zahodnih storitev, a kot opozarja Politico, ladje še vedno plujejo in onesnažujejo evropske vode.

    Latvijski minister za energijo Kaspars Melnis opozarja, da imamo veliko srečo, da se še ni zgodila okoljska katastrofa, saj bi lahko sanacija enega večjega razlitja stala tudi do 1,4 milijarde evrov – račun pa bi po vsej verjetnosti plačali evropski davkoplačevalci.

    Sankcije se ladjarjev ne dotaknejo

    280-metrski tanker Dinasty je v Biskajskem zalivu pri Španiji novembra 2024 pustil 12 kilometrov dolg oljni madež, potem ko je plul iz Indije proti ruskemu pristanišču Primorsk. Ladja je bila tedaj že pod sankcijami Združenega kraljestva, EU jo je na seznam dodala naknadno. Niti lastniki niti države zastave (Barbados in Oman) niso odgovorili na vprašanja novinarjev.

    Strokovnjaki opozarjajo, da sedanji pristop k sankcijam spodjeda varnost pomorskega prometa, sankcije za posamezne ladje pa očitno ne zadoščajo – ladje si kljub prepovedim še vedno najdejo poti do trgov.

    V okviru 19. svežnja sankcij je evropska komisija septembra na črni seznam predlagala dodajanje še 118 ruskih plovil. Vrstijo se tudi pozivi k dodatnim ukrepom: od sankcioniranja celotne verige – rafinerij, upravljavcev in registratorjev – do zasegov ladij, ki so povzročile razlitja, plujejo brez ustreznega zavarovanja ali z lažno zastavo.

    Trenutna politika ne zadostuje

    Posamezne države že ukrepajo – Estonija je aprila pridržala tanker iz senčne flote, francoske oblasti pa so ta teden zasegle podoben sumljiv tanker. Francoski predsednik Emmanuel Macron je napovedal skupne akcije evropskih držav in Nata proti ladjam, ki kršijo sankcije.

    Toda, kot opozarja raziskovalec Isaac Levi iz finskega inštituta CREA, so najnovejša razkritja dokaz, da trenutna politika ne deluje učinkovito: »Šokantno se zdi, da tankerji, za katere obstajajo dokazi o razlitjih in okoljskih posledicah, niso bili pridržani. To je, kot bi se z avtom zaletel v trgovino in odpeljal naprej – ne da bi te policija zasledovala.«

