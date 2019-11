FOTO:Preiskava Trumpa je končana, kaj bo z razrešitvijo?

Republikanci na potezi

Republikanski imperij bo vrnil udarec v senatu ter s preiskavami demokratskega delovanja proti Trumpu.

Pričanje ameriškega veleposlanika pri EU Gordona Sondlanda je bilo eden izmed vrhuncev dosedanje preiskave. Reuters



Ukrajinski sledovi

Rudy Giuliani je s preiskovanjem ukrajinskega vmešavanja razjezil poklicne diplomate. Foto Reuters

New York – Z nekdanjo strokovnjakinjo za Rusijo v predsednikovem svetu za nacionalno varnostter diplomatom na ameriškem veleposlaništvu v Kijevuso se končala zaslišanja pod demokratskim vodstvom v preiskavi razrešitve Donalda Trumpa . Republikanski imperij bo vrnil udarec v senatu ter s preiskavami demokratskega delovanja proti Trumpu med zadnjo predvolilno kampanjo.Nekatere povabljene priče, med njimi prejšnji predsednik sveta za nacionalno varnost, niso hotele priti na zaslišanje o domnevnem izsiljevanju Ukrajine, da bi preiskala demokratskega predsedniškega kandidata. Če bi se to spremenilo, bo odbor predstavniškega doma za obveščevalne zadeve morda še vabil priče, konec koncev je celo Trump tvital o možnem nastopu. Bolj verjetno pa bo demokratiz doslej pristojnega odbora za obveščevalne zadeve strankarskemu koleguiz pravosodnega odbora prepustil pisanje obtožnice proti republikanskemu predsedniku.Za odločitev o procesu bi zadostovala preprosta večina v predstavniškem domu, za sam proces pa je pristojen senat, v katerem imajo večino republikanci. Kongresniki Trumpove stranke odločno zavračajo demokratske obtožbe na predsednikov račun in bodo zdaj presojali, ali naj vse skupaj na hitro končajo ali vendarle začnejo proces s pričami, ki jih demokrati niso dovolili. Diplomati in uradniki, ki so jih povabili demokrati, so po prepričanju republikancev navajali le informacije iz druge ali tretje roke z osebnimi domnevami brez dokazov, sploh pa je Trump sam objavil prepis julijskega telefonskega pogovora z ukrajinskim predsednikomMed tistimi, ki bi jih radi zaslišali republikanci, je tudi Bidnov sin, ki je še pred kratkim sedel v upravnem odboru ukrajinskega podjetja Burisma Holdings, njegov oče, nekdanji podpredsednik ZDA, pa je dosegel odpustitev državnega tožilca, ki je preiskoval največjega zasebnega proizvajalca zemeljskega plina v državi. Trump bi zaslišal tudi žvižgača, ki je opozoril na njegov pogovor z Zelenskim – neuradno naj bi to bil analitik Cie s tesnimi povezavami z Bidnom –, ter celo samega Adama Schiffa, ki ga tudi obtožuje sodelovanja z žvižgačem. Ne glede na to, kaj se bo dogajalo z njegovim razreševanjem, je napovedal »zgodovinska« razkritja v preiskavah predvolilne kampanje leta 2016.Prvo naj bi generalni inšpektorpredstavil čez dobra dva tedna, že zdaj pa je slišati o ponarejenih dokumentih obveščevalnega nadzora nad članom Trumpove predvolilne kampanje. FBI je nadzor nad Pageem in Trumpovim zunanjepolitičnim svetovalcemodredil po informacijah Avstralije, da je zadnji njihovemu veleposlaniku v Londonu govoril o ruski »umazaniji« na račun tedanje demokratske predsedniške kandidatke. Kmalu zatem se je demokratsko elektronsko dopisovanje res pojavilo na Wikileaksu.Trump in njegovi so prepričani, da so jim vse skupaj podtaknili, in tudi zato je predsednik spraševal Zelenskega o demokratskem strežniku. Izginulega elektronskega dopisovanja namreč ni preiskoval FBI, ampak podjetje Crowdstrike v solastništvu nekdanjega ruskega državljana, Trump verjame tudi v ukrajinske sledove tako imenovanega Steelovega dosjeja z »umazanijami« na njegov račun v povezavi z Rusijo. Dosje britanskega obveščevalcaje plačala kampanja Hillary Clinton, najmanj ena demokratska sodelavka se je leta 2016 redno posvetovala z uradniki ukrajinskega veleposlaništva v Washingtonu.Četrtkova pričaje pozvala republikance, naj se raje osredotočijo na rusko vmešavanje v ameriške politične procese, a so jo republikanski kongresniki spomnili na svoje pretekle obsodbe tega. Po njihovem prepričanju ni nič manj aktualno ukrajinsko vmešavanje, ki ga je preiskoval Trumpov osebni odvetnik. S tem je razjezil poklicne diplomate, ki so v predstavniškem domu obsojali »iregularni« ameriški diplomatski kanal v Ukrajini.