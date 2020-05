Preizkušanje mej evropske solidarnosti

Tudi če bo Angeli Merkel in Emmanuelu Macronu uspelo prepričati vse države članice Evropske unije, da je ideja o izdaji skupnih evrskih obveznic za financiranje 500-milijardnega sklada pomoči dozorela in njena uresničitev nujna za okrevanje najbolj prizadetih delov EU, ne smemo podcenjevati težav, ki jih lahko prinese njun načrt.Veliko evropskih politikov in ekonomistov je že pred krizo verjelo, da bo EU brez uvedbe nekakšnih transferjev med bogatejšimi in revnejšimi državami članicami ostala nedokončan in tako izrazito ranljiv projekt, in ti so bili med tistimi, ki so z največjim navdušenjem oziroma olajšanjem sprejeli ...