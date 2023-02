Prejemniki socialne pomoči se odpovedujejo podpori

Najmanj 530 najrevnejših hrvaških državljanov se je odpovedalo prejemanju socialne pomoči, ker se bojijo, da bodo zaradi novega zakona o socialnem varstvu ostali brez nepremičnine, je danes opozorila varuhinja človekovih pravic na Hrvaškem Tena Šimonović Einwalter. Pristojni sicer zagotavljajo, da se to ne bo zgodilo.

Novi hrvaški zakon o socialnem varstvu namreč določa, da država avtomatično vpiše plombo na nepremičnine, ki so v lasti prejemnikov socialne pomoči in tistih, ki jim plačuje bivanje v domu za starejše.

Soglasje k temu, da se država vpiše na nepremičnino, je tudi eden od pogojev za prejemanje socialne pomoči, zato se nekateri odločijo, da zanjo ne bodo zaprosili.

Portal hrvaške televizije N1 danes poroča, da so področni centri za socialno delo začeli množično izvajati zakon, ki sicer velja od februarja lani. To je posameznike spodbudilo, da se socialni podpori, ki jo že prejemajo, odpovejo.

Po naših informacijah se je najmanj 530 državljanov iz strahu odpovedalo podpori, čeprav nimajo sredstev za osnovne življenjske potrebe, je opozorila varuhinja človekovih pravic.

Hrvaški minister za delo, pokojninski sistem, družino in socialno politiko Marin Piletić je danes zagotovil, da se prejemnikom socialne pomoči ni treba bati, da bodo izgubili nepremičnino.

»Ključno sporočilo je, da ta vpis za uporabnike ne pomeni absolutno nič. To ne pomeni, da jim bomo odvzeli premoženje ali kaj podobnega,« je izjavil Piletić. Pojasnil je, da gre za to, da ima država jamstvo, da bo v primeru dedovanja ali prodaje nepremičnine dobila vrnjena sredstva, ki so jih prejemali prejemniki socialne podpore.

»Prejemnikom socialne pomoči se, dokler so živi, ne bo zgodilo nič slabega. Ne gre za to, da država komu jemlje nepremičnino. Če posameznik nepremično proda ali jo po njegovi smrti prodajo dediči, pa država aktivira vpis,« je pojasnil.