Prekinitev napadov ohladila trge, Teheran ne kaže interesa za pogajanja

Prekinitev medsebojnih napadov med ZDA in Iranom je po dveh tednih odprla prostor za nov diplomatski poskus končanja vojne. Toda kljub zatišju na bojišču iz Teherana za zdaj ne prihajajo spodbudna znamenja o tem, da je preboj blizu: iranske oblasti vztrajajo, da neposrednih pogovorov z Washingtonom ni.

Prekinitev medsedbojnih napadov, ki so ZDA in Iran pripeljali na rob novega, potencialno še bolj uničujočega kroga vojne, so z olajšanjem sprejeli zlasti energetski trgi. Po nedavni grožnji ameriškega predsednika Donalda Trumpa, da razmišlja o »velikanskem napadu« na Iran, je cena nafte Brent padla na 90 dolarjev za sod, medtem ko so vlagatelji previdno spremljali najnovejše signale iz Washingtona in Teherana.