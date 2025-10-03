FDA odobrila tabletko za prekinitev nosečnosti, ostri odzivi nasprotnikov

Ameriška uprava za hrano in zdravila (FDA), ki deluje pod okriljem ministrstva za zdravje v republikanski vladi predsednika Donalda Trumpa, je v četrtek presenetljivo odobrila uporabo generične različice tabletke za prekinitev nosečnosti proizvajalca Evita Solutions, poročajo ameriški mediji.

Podjetje je sporočilo, da je FDA odobrila njihovo cenejšo obliko mifepristona, zdravila za prekinitev nosečnosti do desetega tedna. O odobritvi je med drugim poročala televizija NBC.

Odločitev je sprožila ostre odzive nasprotnikov pravice do splava. Organizacija Students for Life Action je potezo označila za »madež na Trumpovi vladi«, republikanski senator iz Missourija Josh Hawley pa jo je na družbenem omrežju X ostro kritiziral.

Trumpova administracija je sicer po odločitvi vrhovnega sodišča ZDA leta 2022 odpravila zaščitne ukrepe za pravico do splava, ki jih je uvedla predhodna demokratska vlada predsednika Joeja Bidna.

Odločitev FDA prihaja v času, ko se zdravstveni minister Robert F. Kennedy mlajši in predsednik Trump soočata z naraščajočim pritiskom konservativnih krogov, naj vlada znova prepove uporabo in predpisovanje mifepristona. Zdravilo je bilo prvič odobreno pred 25 leti, znanstveniki pri FDA pa so ga večkrat znova potrdili kot varno in učinkovito.