    PREMIUM   D+   |   Svet

    Prekinitev ognja, nov izraz za enostransko pobijanje

    Od začetka veljavnosti »prekinitve ognja« je bilo v Gazi ubitih še najmanj 250 ljudi.
    Opustošeno mesto Gaza FOTO: Mahmoud Issa/Reuters
    Galerija
    Opustošeno mesto Gaza FOTO: Mahmoud Issa/Reuters
    Boštjan Videmšek
    3. 11. 2025 | 15:00
    3. 11. 2025 | 15:43
    4:17
    Tri tedne po začetku veljavnosti prekinitve ognja na območju Gaze je ta besedna zveza postala sopomenka za nadaljevanje enostranskih napadov. Izraelska okupacijska vojska namreč še naprej kontinuirano napada cilje vzdolž celotne palestinske enklave in serijsko krši dogovor o prekinitvi ognja, del »mirovnega načrta«, ki kljub nadaljevanju izraelskih napadov in skoraj 250 dodatnim palestinskim žrtvam po besedah ameriškega predsednika Donalda Trumpa »trdno drži«. Genocid se nadaljuje.

    Kako je na območju Gaze videti prekinitev ognja? Takole: izraelska okupacijska vojska je včeraj z letali in brezpilotniki silovito bombardirala mesto Han Junis na jugu Gaze in s topništvom obstreljevala mesto Dier el Balah v osrednjem delu enklave, izraelsko vojaško ladjevje pa je velik del dneva obstreljevalo begunsko taborišče Nuseirat.

    V Gazo je po podatkih Združenih narodov v treh tednih »prekinitve ognja« namesto dogovorjenih 600 v povprečju pripeljalo 95 tovornjakov s humanitarno pomočjo. Posledica: kolektivno stradanje se nadaljuje, v bolnišnicah ne morejo primerno oskrbeti več tisoč ljudi, meje so zaprte, na življenjsko nujno medicinsko evakuacijo po podatkih humanitarnih organizacij čaka okoli 15.000 ljudi (med njimi je najmanj 4000 otrok). Palestinski viri navajajo, da je Izrael v prvih treh tednih dogovor o prekinitvi ognja prekršil 194-krat.

    GazaPalestinagenocidIzrael

