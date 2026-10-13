Prekinitev ognja v Gazi obstaja le na papirju

Mirovni načrt bi moral že zdavnaj preiti v tretjo fazo, ko bi se začela obnova, a je obtičal v prvi.
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Od 10. oktobra lani je izraelska vojska ubila še 1471 ljudi, med njimi 327 otrok. Foto Ramadan Abed/Reuters
Odkar je 10. oktobra lani na območju Gaze začela veljati prekinitev ognja, je izraelska okupacijska vojska v povprečju ubila enega otroka na dan, skupaj je bilo v palestinski enklavi, kjer se groza in genocid nadaljujeta v tišini, v navideznem miru ubitih 1471 ljudi.
Izrael za tako imenovano rumeno črto trenutno v celoti nadzira skoraj 70 odstotkov Gaze.
Kakšne so leto dni po začetku veljavnosti prekinitve ognje razmere na območju Gaze?
Grozljive. Izraelska vojska še vedno vsak dan obstreljuje cilje v Gazi (večinoma civilne). Devetdeset odstotkov prebivalcev je notranje razseljenih. Skoraj polovica (slab milijon) jih živi v improviziranih taboriščih, kjer so strašansko slabe razmere. Niti ena izmed 36 bolnišnic v Gazi ne deluje s polno zmogljivostjo.
Okoli 18.500 ljudi nujno potrebuje ...
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