Prekinitev ognja v Gazi obstaja le na papirju

Odkar je 10. oktobra lani na območju Gaze začela veljati prekinitev ognja, je izraelska okupacijska vojska v povprečju ubila enega otroka na dan, skupaj je bilo v palestinski enklavi, kjer se groza in genocid nadaljujeta v tišini, v navideznem miru ubitih 1471 ljudi. Izrael za tako imenovano rumeno črto trenutno v celoti nadzira skoraj 70 odstotkov Gaze. Kakšne so leto dni po začetku veljavnosti prekinitve ognje razmere na območju Gaze? Grozljive. Izraelska vojska še vedno vsak dan obstreljuje cilje v Gazi (večinoma civilne). Devetdeset odstotkov prebivalcev je notranje razseljenih. Skoraj polovica (slab milijon) jih živi v improviziranih taboriščih, kjer so strašansko slabe razmere. Niti ena izmed 36 bolnišnic v Gazi ne deluje s polno zmogljivostjo. Okoli 18.500 ljudi nujno potrebuje ...