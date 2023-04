Prelomna odločitev ustavnega sveta

Francozi so na trnih, kajti danes je na potezi ustavni svet, da se izreče o pokojninski reformi. Po napovedih je proti koncu dneva pričakovati, da bo reforma bodisi šla gladko skozi bodisi bo zavrnjena, morda v celoti ali pa samo določeni členi. Jasno bo tudi, ali bo, kakor se je zavzela leva koalicija Nupes, o reformiranju pokojninskega sistema mogoče organizirati referendum. Napetosti je toliko, da je notranji minister Gérald Darmanin včeraj do sobote zjutraj prepovedal zadrževanje okoli ustavnega sveta, češ da je treba preprečiti pritisk na »inštitucijo republike«.

Nezadovoljna ulica

Nasprotno pa so Francozi na poziv sindikatov včeraj že dvanajstič v tem letu preplavili ulice po vsej državi in v števnih mestih blokirali posamezne cestne in železniške povezave. V Parizu so protestniki dopoldne vdrli na sedež podjetja LVMH v osmem okrožju, z miroljubnim sporočilom vladi, da je »treba vzeti več denarja milijarderjem, ne pa spravljati v še večjo stisko reveže« ... Temu sloganu pritrjujejo mnogi Francozi, ki ne nasprotujejo le proti pokojninski reformi, ampak vse širše proti sistemu, v katerem je kapital vreden več od človeka.

Nova voditeljica sindikalnega združenja CGT Sophie Binet je na čelu pariškega protestniškega sprevoda v tem slogu izjavila, da ne bo mogoče začeti novega poglavja, vse dokler ne bo pokojninska reforma povsem umaknjena. Vodja sindikata CFDT Laurent Berger je podobno opozoril, da sindikalni boj proti reformi še zdaleč ni končan in da bodo, če bo na koncu vendarle sprejeta, na slabšem vsi: tako delavci, saj bodo številni med njimi prisiljeni delati tudi dve leti dlje, in demokracija, ki bo še ranljivejša kot doslej. Sploh množične in hrupne proteste je zato, kakor je še pred današnjo odločitvijo ustavnega sveta napovedal znani sindikalist, pričakovati za 1. maj.