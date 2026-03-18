Preložitev srečanja lahko ogrozi trgovinsko premirje

Tukaj ni nobenih trikov, je ameriški predsednik pojasnil odločitev, da bo v Peking odpotoval šele čez mesec dni.

Na novinarsko vprašanje, kako Kitajska komentira napoved ameriškega predsednika, da bo preložil srečanje s kitajskim partijskim in državnim voditeljem Xi Jinpingom, ki je bilo napovedano za 31. marec, je lahko tiskovni predstavnik zunanjega ministrstva Lin Jian v ponedeljek odgovoril samo, da »obe strani ves čas komunicirata« o tem obisku in da ima »diplomacija na ravni voditeljev držav nenadomestljivo strateško vlogo v kitajsko-ameriških odnosih«. Toda kitajski mediji so pohiteli z objavo trditve ameriškega finančnega ministra Scotta Bessenta, da preložitev odhoda v Peking ni Trumpova kazen, ker se Kitajska ni odzvala na njegovo zahtevo, naj na kakršenkoli način pomaga obnoviti normalen in varen potek prometa po Hormuški ožini. V časopisu Financial Times so namreč preložitev srečanja ...