Premier se je opravičil za neprimerne komentarje o slavni pevki

Avstralski premier Anthony Albanese se je opravičil za neprimerne komentarje, ki jih je na podkastu izjavil o avstralski pevki in igralki Kylie Minogue.

Albanese se je odzval na povabilo avstralske komičarke in novinarke Nikki Osborne, ki je v začetku leta začela snemati podkast. Osbornova je v 20-minutnem intervjuju v Canberri premierja vprašala, s katero izmed zvezdnic bi »spal, se poročil in z njo hodil«, na izbiro pa mu je dala Minogueovo ter igralki Nicole Kidman in Rhondo Burchmore.

Albanese se je na začetku izogibal odgovoru na vprašanje in dejal, da se je poročil pred komaj pol leta. S političarko in zagovornico ženskih pravic Jodie Haydon sta sklenila zvezo novembra lani. Kljub temu je Osbornova še naprej pritiskala nanj, nato pa je odgovoril »Kylie, seveda«.

»S Kylie bi se poročil, z njo bi spal, pa tudi hodil?« je vprašala Osbornova. Premier je pritrdil in povedal, kako krasna se mu zdi Minogueova. Osbornova je sicer znana po neokusnih humornih vsebinah na platformi youtube. Na spletni strani, kjer objavlja podkaste, ima Osbornova zapisano, da je »izredno neprimerna novinarka«, ki sprašuje »vprašanja, ki si jih noben drug ne drzne«.

Javnost ostro nad premierja

Avstralska javnost kot tudi politiki so se ostro odzvali na neprimerne komentarje ter jih označili za »povsem neprimerne« in »nespoštljive do žensk, obenem pa žalijo funkcijo premierja«. Avstralska poslanka stranke Community Strong Zali Steggall je dejala, da bi moral biti premier bolj odločen in se naučiti »pritisniti nazaj, biti drugim za zgled in vprašanje označiti za seksistično«.

Ministrica Sarah Henderson je na omrežju X zapisala, da so komentarji »nespoštljivi do žensk, sramota za Avstralce in ponižanje za funkcijo premierja«.

Vršilec dolžnosti predsednika vlade Richard Marles je za novičarski portal ABC povedal, da je vlada popolnoma predana dostojanstvu žensk v družbi.

»Občasno seveda opravimo tudi drugačne intervjuje od tega, ki ga delamo zdaj, vendar je treba poudariti še nekaj: vlada, ki jo vodi predsednik vlade, je prva v zgodovini, v kateri je v kabinetu enako število moških in žensk,« je Marles dejal v oddaji Radio National Breakfast nacionalne radiotelevizije.

Japan's Prime Minister Sanae Takaichi reacts with Australia's Prime Minister Anthony Albanese as they visit the Canberra Nara Peace Park in Canberra, Australia, May 4, 2026. REUTERS/Hollie Adams Foto Hollie Adams Reuters

Osbornova je Albaneseja sicer vprašala tudi, katero je bilo najslabše darilo, ki ga je prejel med enim od svojih obiskov v tujini. Odgovoril je, da je bilo eno izmed bolj »nenavadnih«, a na koncu »prav dobrih« daril od japonske predsednice vlade Sanae Takaichi, ki mu je podarila dve meloni.

»Je torej prišla noter kot Pamela Anderson?« je pripomnila Osborneova. Albanese se je ob tem nasmehnil in z rokama naredil kretnjo pred prsmi.