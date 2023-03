Premier Golob prispel na svoj prvi obisk v Kijev

Predsednik vlade Robert Golob je prispel na delovni obisk v Kijev, kjer ga bodo danes sprejeli predstavniki ukrajinskega državnega vrha, vključno s predsednikom Volodimirjem Zelenskim. Za slovenskega premiera je to prvi obisk Ukrajine po vzponu na oblast, njegov namen pa je potrditi podporo Slovenije državi, ki je od februarja lani žrtev ruske agresije.

»Želimo izkazati politično podporo v luči vsestranske pomoči Slovenije Ukrajini v težkih časih ruske vojaške agresije. Želimo tudi potrditi našo zavezanost politiki ozemeljske celovitosti Ukrajine v okviru njenih mednarodno priznanih meja. Zagotovili bomo nadaljnjo humanitarno pomoč in prispevali pri povojni obnovi,« so ob premierovem prihodu v Kijev sporočili iz njegovega kabineta.

Vrhunec Golobovega obiska bo njegovo dvostransko srečanje z ukrajinskim predsednikom, s katerim sta si segla v roke že med vrhom voditeljev Evropske unije v Bruslju februarja letos. V Kijevu ga bosta sprejela tudi ukrajinski premier Denis Šmihal in predsednik vrhovne rade Ruslan Stefančuk.

V Kijevu skupaj s Plenkovićem

Obisk bo sovpadel s prvo obletnico umika ruskih sil iz Buče, kijevskega predmestja, ki je postalo sinonim za ruske zločine, zagrešene na ozemlju Ukrajine. Leto dni zatem, ko so svet zaokrožili posnetki ulic, polnih človeških trupel, in vsesplošnega razdejanja, ki so ga za seboj pustili ruski vojaki, se bo slovenski premier udeležil posebne konference, na kateri bodo sodelovali tudi hrvaški predsednik vlade Andrej Plenković, slovaški premier Eduard Heger in moldavska predsednica Maia Sandu.

Golob se bo med obiskom srečal s predstavniki ukrajinskega državnega vrha. Foto: Matej Družnik

Obletnica je za ukrajinske oblasti priložnost, da svoje zaveznike vnovič spomnijo, proti kakšnemu nasprotniku se bori ta država in zakaj potrebuje njihovo pomoč. Po dogodkih v Buči je število zabeleženih zločinov na ukrajinskem ozemlju samo še naraslo in se izkazalo za enega ključnih katalizatorjev zahodne vojaške, finančne in humanitarne podpore.

Golob se je skupaj s hrvaškim in slovaškim kolegom v Kijev odpravil leto dni zatem, ko je tja odšel nekdanji slovenski premier Janez Janša skupaj s predsednikoma vlad Poljske in Češke, Mateuszom Morawieckim in Petrom Fialo. Od takrat je ukrajinsko glavno mesto redna destinacija zahodnih voditeljev, ki želijo izkazati podporo napadeni državi. Janša se je v Ukrajini znova mudil tudi te dni, a aktualnega slovenskega premiera to, po njegovih izjavah sodeč, ni zmotilo.

Od članov vlade sta Kijev po začetku ruske invazije obiskala tudi zunanja ministrica Tanja Fajon in obrambni minister Marjan Šarec.