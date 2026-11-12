Premier Janša o vlogi EU: »Za ta 'kaos' smo krivi sami«

»Če smo EU in EU ima svoje institucije, je očitno, kdo mora zastopati EU za mizo, ko razpravljamo o bistvenih varnostnih vprašanjih,« je ob prihodu na zasedanje Evropske politične skupnosti v Dublinu zatrdil premier Janez Janša, ko je komentiral razprave o tem, kdo naj zastopa Evropo na mirovnih pogajanjih o Ukrajini.

Po njegovi oceni smo v položaju, ko je red, ki je nastal po drugi svetovni vojni, v veliki meri razpadel. Tako smo v vmesnem času, saj novega reda še ni. »V interesu evropskega prostora in Slovenije je, da ta red nastane. To je prioriteta vseh držav, ki nimamo veta v varnostnem svetu Združenih narodov,« je dejal Janša.