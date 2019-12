Premier pod plazom kritik: Scott, kje si? Vrni se domov!

Visoke temperature v Avstraliji ne pojenjajo. FOTO: Peter Parks/Afp

Ta teden v Avstraliji pričakujejo temperature, višje od 45 stopinj Celzija.

Medtem ko po Avstraliji divjajo hudi požari, premierdopustuje na Havajih. Po plazu kritik in obsojanja, da bi moral v težkih trenutkih stati ob strani svojim državljanom, se je vendarle opravičil in obljubil, da se vrne takoj, ko bo mogoče. Po državi je izbruhnilo več kot 100 požarov , padajo temperaturni rekordi, osem ljudi je umrlo, poleg tega so plameni uničili več kot 700 domov. Dva prostovoljna gasilca, 32-letniin 36-letni, sta v četrtek umrla v prometni nesreči, potem ko se je na gasilsko vozilo zrušilo drevo. Plameni so uničili tudi več milijonov hektarjev gozda, poroča BBC.Morrisona so na družbenem omrežju twitter obtožili, da z družino raje uživa na dopustu, kot pa da bi pomagal v izrednih razmerah. Premier se je bil tako primoran posuti s pepelom: »Globoko obžalujem, da sem prizadel številne državljane, ker sem z družino odšel na dopust, medtem ko se sami spopadajo s to naravno nesrečo.«Zaradi vročinskega vala in požarov, ki še vedno divjajo na vzhodu celine, je zvezna država Novi Južni Wales že drugič v zadnjem mesecu dni razglasila sedemdnevne izredne razmere.V petek je v radijskem intervjuju potrdil, da je dopustoval na Havajih in dodal, da so ga redno obveščali o dogajanju glede požarov. Vseskozi je bil seznanjen tudi z dogajanjem ob izbruhu vulkana na novozelandskem Belem otoku, v katerem je umrlo 11 avstralskih državljanov.Visoke temperature v Avstraliji ne pojenjajo, dvignile so se na okoli 45 stopinj Celzija. V zvezni državi Victoria so v petek izmerili najtoplejši decembrski dan, temperatura se je v mestu Hopetoun dvignila na 47,4 stopinje.Avstralsko vlado mnogi kritizirajo, ker ne naredi dovolj glede globalnega segrevanja. Morrison je dejal, da država prispeval le 1,3 odstotke emisij na svetu, vendar je Avstralija v resnici ena največjih onesnaževalk.