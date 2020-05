Premier pridržan zaradi nakupa spornih respiratorjev

Ljubljana – Po osemurnem zaslišanju o okoliščinah spornega nakupa stotih kitajskih respiratorjev je premier vlade Federacije BiHminulo noč prebil v prostorih državne agencije za preiskave in zaščito (SIPA).Skupaj s premierom ene od dveh entitet BiH sta bila o preplačanem nakupu neustreznih respiratorjev zaslišana in pridržana še suspendirani direktor federalne civilne zaščitein, direktor družbe Srebrena malina, ki je posel za federacijo izpeljala in z njim zaslužila. Tožilstvo BiH bi danes moralo izreči, kdo izmed pridržanih je osumljen česa v tem poslu, ki se ga je prijelo poimenovanje afera Respiratorji.Kot smo že poročali, je nakup respiratorjev dobilo podjetje v lasti televizijskega voditelja Fikreta Hodžića, ki se sicer ukvarja s pridelavo malin. Podjetje, ki ni imelo nikakršnih predhodnih izkušenj in referenc s področja nabave medicinske opreme, je posel dobilo v nenavadnih okoliščinah od federalne uprave za civilno zaščito, ki jo je tedaj vodil zdaj že suspendirani Fahrudin Solak.Premier Fadil Novalić, ki je poslovni javnosti v Sloveniji znan še iz časov, ko je vodil bosansko-hercegovsko podružnico nasedlega Cimosa, je že dan pred pridržanjem ostal brez mobilnega telefona, ki mu ga je odvzela agencija Sipa zaradi suma, da je bil vpleten v organiziranje kriminalne skupine, pranje denarja in zlorabo položaja.Tudi sicer si Novalić časa epidemije ne bo mogel v svoj življenjepis vpisati kot prav uspešnega obdobja v karieri. Ob začetku epidemije se je znašel na zabavi z 200 povabljenimi, med katerimi je bil tudi okuženi s koronavirusom. Ko pa je začel epidemijo jemati resno, se je »izkazal« z nespretnim natikanjem maske na obraz