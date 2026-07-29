Premier tarča očitkov, da je zgolj Vučićeva lutka

Sredi razgretega poletja se v Beogradu dogaja nenavadna politična vaja: predsednik države javno poziva k anonimnemu razkrivanju korupcije, hkrati pa tožilstvo preverja sume, da je njegova lastna stranka z javnim denarjem plačevala udeležbo na provladnih shodih. V državi, ki se pripravlja na več milijard evrov vreden projekt Expo 2027 in razmišlja o predčasnih volitvah, takšna prepletenost oblasti, denarja in ulice ni le obrobno vprašanje, ampak neposredno zadeva demokratične standarde in zaupanje v institucije. Tridnevna poslanska razprava o nezaupnici vladi Đura Macuta, v kateri opozicija premiera opisuje kot »najmanj Macutovo vlado« in bolj kot lutko Aleksandra Vučića, razkriva razpoke v sistemu, ki ga je vladajoča SNS gradila od leta 2014. Kaj nam povedo očitki o prodaji ruševin generalštaba, pretepenih študentih in romski stranki, ki se obrača proti oblasti, o načinu vladanja v Srbiji – in o tem, kakšna bo jesen srbske politike?