Premierka ni poskušala razpršiti megle v Trumpovi glavi

Sanae Takaiči je ameriškega predsednika pustila v prepričanju, da je Japonska v sedanji vojni proti Iranu in na strani ZDA.

Japonska premierka Sanae Takaiči je v ovalni pisarni Bele hiše pokazala izjemno diplomatsko veščino. Med prvim uradnim obiskom je s spretnim besednim manevrom ameriškega predsednika Donalda Trumpa pustila v prepričanju, da je Japonska v sedanji vojni proti Iranu in na strani ZDA, čeprav mu je hkrati pojasnila, kakšne ustavne ovire japonskim samoobrambnim silam preprečujejo, da bi se vključile v bojne akcije. To velja tudi za sodelovanje pri zaščiti komercialnih ladij, ki plujejo po Hormuški ožini. Trump je zadovoljno ponavljal, da je najpomembnejši ameriški zaveznik v Indo-Pacifiku »sprejel izziv odgovornosti – v nasprotju z Natom«. Sanae Takaiči si ni prizadevala razpršiti megle v njegovi glavi, kar zadeva pomoč, ki jo Japonska lahko ponudi, je pa spretno izjavila, da bodo »Japonska in ...