Premierkine neprespane noči opozarjajo na širši problem

Kaj ima japonska premierka Sanae Takaiči skupnega z Margaret Thatcher, Emmanuelom Macronom, Donaldom Trumpom in Narendro Modijem? Vsi ti politiki spijo oziroma so spali, ko gre za pokojno britansko premierko, samo dve do tri ure na dan, to navado pa pojasnili s strastno predanostjo zahtevnemu delu. Temu seznamu bi lahko dodali nekaj posameznikov – denimo Baracka Obamo in Angelo Merkel –, a ta dva sta, ko sta vodila državo, spala okoli pet ur, kar je nedavno uspelo tudi Sanae Takaiči – toda samo enkrat. »Prvič v vrsti let«, kot velikanska izjema v običajni praksi: od nič do tri ure spanja. »Tudi počitek je del dela,« je japonsko premierko kritiziral Juičiro Tamaki, vodja Demokratske stranke za narod in član spodnjega doma parlamenta. V državi, v kateri je karoši – »smrt zaradi čezmernega ...