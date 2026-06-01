Premik v desno dosegel tudi deželo tam spodaj

Premik v desno, sicer značilen v številnih zahodnih državah, je dosegel tudi avstralsko politično krajino. Najnovejša javnomnenjska anketa je pokazala, da je skrajno desna populistična stranka En narod trenutno najbolj priljubljena v državi. Stranka, znana po protipriseljenski politiki, se je prvič uvrstila na vrh pred vladajoče laburiste.

Stranka En narod, ki se zavzema za drastično zmanjšanje priseljevanja in je znana po protimuslimanski retoriki, se je prvič povzpela na vrh ankete, ki jo je naročila poslovna publikacija Australian Financial Review. Več deset let obrobna stranka, ki jo vodi kontroverzna političarka Pauline Hanson, je v anketi, objavljeni ta konec tedna, po podpori prehitela vladajočo laburistično stranko premiera Anthonyja Albaneseja.

Pauline Hanson, zakrita z burko, je novembra lani prekinila sejo avstralskega parlamenta. FOTO: Mick Tsikas/Reuters

En narod, ki ima v avstralskem spodnjem domu parlamenta trenutno le dva od 150 sedežev, je v anketi pridobil štiri odstotne točke od prejšnje javnomnenjske raziskave in se povzpel na 31 odstotkov, laburisti pa so z 28 odstotki zdrsnili na drugo mesto. Konservativna opozicija, ki je notranje razdeljena, v anketi močno zaostaja, poroča nemška tiskovna agencija DPA.

Podpora skrajni desnici je zrasla v času, ko si laburisti prizadevajo uveljaviti sporno reformo davka na nepremičnine, katere cilj je znižati cene nepremičnin v Avstraliji. Reforma je bila deležna kritik predstavnikov malih podjetij in vlagateljev, ki vladi očitajo, da kaznuje tiste, ki ustvarjajo bogastvo, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Laburistom avstralskega premiera Anthonyja Albaneseja (tretji z leve) in finančnega ministra Jima Chalmersa (v sredini) pada podpora. FOTO: Mick Tsikas/Reuters

Avstralski minister za gospodarstvo Jim Chalmers je rezultate ankete komentiral z besedami, da so »legitimni pomisleki« državljanov spodbudili rast podpore stranki En narod, ki med drugim zagovarja ekonomski protekcionizem pod geslom Avstralci na prvem mestu.

Kljub dvigu podpore Enemu narodu po vsej državi v zadnjih tednih je Pauline Hanson izrazila presenečenje nad rezultatom, hkrati pa je danes za ABC Radio Brisbane izjavila, da je pripravljena na funkcijo avstralske premierke. Zadnje parlamentarne volitve v državi so bile pred enim letom, naslednje pa naj bi bile čez dve leti.

Privrženec stranke En narod pred voliščem v Alburyju, kjer so populisti slavili na nedavnih vmesnih volitvah, na katerih se je (sveži član stranke, ki so mu laburisti pred leti zavrnili vstop v svoje vrste) David Farley uvrstil v zvezni parlament. FOTO: Hollie Adams/Reuters

Vzpon stranke En narod je postavil v negotovost dolgoletno prepričanje, da avstralski volilni sistem, v katerem sta zgodovinsko prevladovali dve stranki – laburisti in konservativci –, ločuje državo od globalnega vzpona desničarskih populističnih strank. Glavni razlogi, da se je ta sistem začel majati, so po pisanju DPA vrtoglavo narasle najemnine in cene nepremičnin, hitro rastoči življenjski stroški in pomanjkanje političnih odgovorov na kompleksne aktualne probleme, zaradi česar se številni Avstralci počutijo preobremenjene in prepuščene samim sebi.