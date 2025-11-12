Premirje med Tajsko in Kambodžo ni trajalo niti dva tedna

Začasna prekinitev premirja med Tajsko in Kambodžo najdragocenejše darilo, ki ga bo tajski kralj Rama X. prinesel v Peking.

Odkar sta Kitajska in Tajska pred pol stoletja vzpostavili diplomatske odnose, osrednjega cesarstva še ni obiskal vladar siamske kraljevine. Današnjemu obisku tajskega kralja Rame X., ki je zasedel prestol po smrti očeta kralja Bumibola Aduljadeja (Rame IX.), namenjajo v Pekingu veliko pozornosti ne samo zaradi zgodovine, temveč tudi zaradi sedanjega trenutka, v katerem so odnosi med državama pomembni iz številnih razlogov. Tajska je pomembna država v jugovzhodni Aziji, ki si na vso moč želi prevzeti vlogo mostu med Aseanom in Bricsom, s katerima ima od začetka tega leta status države partnerke. Kitajsko in Tajsko povezuje trgovina, ki znaša več kot 126 milijard dolarjev. Azijska velesila je že enajst let največja vlagateljica v tajsko industrijo, ki je pomemben člen v verigi projektov ...