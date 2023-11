Premirje podaljšano za dva dni

V nadaljevanju preberite:

Preko mediacije s strani Katarja in Egipta sta se Izrael in Hamas danes pozno popoldan dogovorila o podaljšanju humanitarne prekinitve ognja na območju Gaze še za dva dneva. V tem času se bo nadaljevala postopna izmenjava – bolje rečeno zamenjave – izraelskih talcev za palestinske zapornike, v Gazo pa bo še naprej lahko prihajala za preživetje tisočih in tisočih ljudi ključna humanitarna pomoč.