Premirje v Minnesoti, ne pa tudi v ameriških vojnah

Republikanski predsednik Donald Trump je na zadnjih volitvah zmagal z obljubo, da bo deportiral na milijone priseljencev, ki so nezakonito vstopili v ZDA v mandatu njegovega demokratskega predhodnika Joeja Bidna. Protesti v Minneapolisu zaradi ubojev ameriških državljanov Renee Good in Alexa Prettija ter odziv javnosti so prisilili predsednika, da je naredil korak nazaj. Bela hiša je napovedala iskanje soglasja z demokratskimi oblastmi Minnesote, kar bi se lahko pokazalo za kratkotrajno premirje v vse bolj razgretih sporih o priseljenski politiki.