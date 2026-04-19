Kaj razkriva Wall Street Journal o kaosu v Beli hiši med vojno z Iranom

V sredo bo poteklo dvotedensko premirje med ZDA in Iranom. Pogajanja, ki so potekala v Islamabadu, so po neuspešnem začetku zastala, danes pa je ameriški predsednik Donald Trump za jutri napovedal nadaljevanje pogajanj.

Hormuško ožino so po kratki sprostitvi prometa Iračani spet zaprli, Američani pa blokade tako ali tako niso odpravili. Po poročanju ameriških medijev je predsednik ZDA razpet med bojaznijo, da bi v primeru ostrejšega odziva njegova vojska utrpela prevelike izgube, in javnim šopirjenjem z ostrimi grožnjami Teheranu.