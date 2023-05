Premožnejše pripeljejo z jadrnicami

V nadaljevanju preberite:

V Italiji skoraj vsak dan odkrijejo poti, ki jih tihotapci z ljudmi vedno znova tlakujejo za svoje posle. Organizacijo, ki so jo razkrili te dni, so s pomočjo tujih policij lovili več let, bila je morda najbolj donosna od doslej odkritih. Ljudi z malo več denarja, ki so si želeli v Evropo, niso prevažali v napol sesutih ribiških barkačah ali preperelih gumijastih čolnih, ampak z jadrnicami, ki so manj opazne in jih je lahko zamenjati za športna plovila. Zgodba traja že leta, vsak prišlek pa organizatorjem »potovalne agencije« plača tudi po 15.000 evrov.