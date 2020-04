FOTO:Prenatrpano tajsko zavetišče s psi se zaradi pandemije sooča s pomanjkanjem hrane

Zavetišče pod vodstvom tete Ju, ki ne verjame v posvojitve teh živali, je popolnoma odvisno od donacij, te pa so se med pandemijo drastično zmanjšale. Vse te živali zdaj živijo v velikem pomanjkanju hrane, čeprav se tamkajšnji zaposleni trudijo po najboljših močeh. Zaradi nastale situacije so se na facebooku oglasili ljubitelji živali s fotografijami teh psov v prenapolnjenih kletkah.



Na stotine psov se gnete v vlažnih prostorih, obdanih z zarjavelo ograjo, kjer se dogajajo igrivi in teritorialni spopadi, medtem ko zaposleni v zavetišču poskušajo betonska tla očistiti s cevjo.



Yutima pravi, da psi pojedo več kot 60 vreč hrane na dan, kar stane od 600 do 910 ameriških dolarjev na dan. Trenutne donacije pa jim omogočajo le 30 vreč hrane na teden.



Skrbnica Yutima zagovarja politiko zavetišča, ki ne verjame v posvojitve njihovih kosmatih varovancev. Po njenem mnenju namreč nihče ni sposoben poskrbeti za te pse bolje od nje in njenih zaposlenih. »Ne moremo biti prepričani, da jih bodo (lastniki) imeli radi, tako kot jih imamo mi,« pravi in noče razkriti podrobnosti o tem, kakšne načrte ima njena organizacija v primeru, če bi jim popolnoma zmanjkalo hrane.



Neprofitna organizacija s sedežem v Phuketu pravi, da so pogoji v zavetišču pri teti Ju z več sto utesnjenimi psi v enem ograjenem prostoru več kot higiensko in moralno sporni.



Vabljeni k ogledu fotogalerije, ki prikazuje, v kakšnih razmerah živijo pasji kosmatinci.