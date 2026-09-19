Preobrat pri AfD in Siegmundov nasmeh morskega psa

Pred petimi leti je bila na volilnih plakatih stranke Alternativa za Nemčijo (AfD) v zvezni deželi Saška-Anhalt le ena beseda: Dovolj. Ta mesec, ko so v tej vzhodnonemški deželi dosegli zgodovinsko zmago, so volivkam in volivcem ponudili nekaj drugačnega, bolj optimističnega: Vse je mogoče.

Bruseljski portal Politico je analiziral spremembo pristopa k ljudem, ki se ga poslužuje AfD, da bi na svojo stran privabil čim več državljanov. Novi slogan nekoliko spominja na slogan nekdanjega ameriškega predsednika Baracka Obama, ki je Američane leta 2008 nagovarjal s krilatico: Da, zmoremo.

Sprememba od godrnjanja, jeze in nestrpnosti k vedremu optimizmu ni naključna in je eden od odgovorov na vprašanje, zakaj je stranka AfD ta mesec tako močno zmagala na deželnih volitvah. Tudi na jutrišnjih volitvah v Berlinu in Mecklenburgu ji politični analitiki napovedujejo zgodovinsko zmago. Nov pristop uporabljajo številni skrajno desni populisti po Evropi, še poroča Politico.

»V preteklosti je prevladovala negativna retorika – iskali so grešne kozle med migranti, napadali elite ter zbujali strah in jezo med volivci,« je povedal svetovalec za kampanje Johannes Hillje. Dodal je, da za večjo mobilizacijo volivnega telesa ni dovolj le napadati druge, pač pa mora stranka ponuditi neko pozitivno perspektivo. In natanko to so storili pri Alternativi za Nemčijo.

V svojem bistvu sicer še naprej gojijo mračno vizijo nemške prihodnosti, državo namreč nenehno prikazujejo, kot bi bila na robu katastrofe. Ideologi v AfD zagovarjajo skoraj apokaliptičen pogled na propad tako Nemčije kot tudi celotnega Zahoda. Vendar pa je stranka to ideološko jedro pred nedavnimi volitvami znala toliko zatreti, da so ji glas namenili tudi ne-skrajni volivci. Vodstvo AfD je poskušalo upanje združiti s strahom in uspelo jim je.

V svojem bistvu še naprej gojijo mračno vizijo nemške prihodnosti. FOTO: Lisi Niesner/Reuters

Politico je to ponazoril s primerom poročanja enega od časopisov v Saški-Anhalt. Vodjo stranke Ulricha Siegmunda so označili za najbolj nevarnega človeka v Nemčiji. A je Siegmund med nastopanjem na televizijah med kampanjo kazal povsem drugačno podobo. Smejal se je, bil vljuden in prijazen, z volivci delal selfije in se prevažal s svetlomodrim starodobnim skuterjem iz časov Vzhodne Nemčije, da bi tako dal vtis, kako se vračajo »dobri stari časi«.

Britansko-nemška zgodovinarka Katja Hoyer ga je opisala kot nekakšno pop zvezdo in utemeljila, zakaj je stranka AfD v Saški-Anhalt podvojila število glasov. Omenila je tudi razliko pri številu glasov pri moških in ženskah – v Saški-Anhalt je bila razlika manjša, kot je na državni ravni, kjer za AfD glasuje veliko več moških kot žensk.