Trump popušča Putinu: odpravil obsežne ameriške sankcije proti Rusiji

Ameriški predsednik Donald Trump je včeraj podpisal izvršni ukaz, s katerim je odpravil obsežne ameriške sankcije in carine proti Rusiji, njenemu energetskemu sektorju in visokim političnim predstavnikom, ki jih je prejšnji mesec sprejel ameriški kongres, da bi državo kaznoval zaradi vojne proti Ukrajini, poroča BBC.

Trump je zakon o sankcijah, poimenovanem po pokojnem senatorju Lindseyju Grahamu, podpisal septembra, veljati pa naj bi začel v nedeljo.

Zakon mu je med drugim podelil pooblastilo, da petim največjim kupcem ruske nafte in zemeljskega plina, med katerimi sta Kitajska in Indija, naloži carine v višini do 100 odstotkov. Predvideval je tudi sankcije proti ruskemu predsedniku Vladimirju Putinu, članom njegove vlade, ruskim oligarhom, bankam in drugim finančnim ustanovam ter tako imenovani floti v senci, s katero se Rusija pri distribuciji nafte izogiba veljavnim sankcijam Zahoda, je povzel STA.

Trumpov preobrat glede sankcij proti Rusiji sledi sporazumu, ki ga je nedavno sklenil z ruskim kolegom Vladimirjem Putinom. Dogovor bo Rusiji omogočil izvoz dizelskega goriva v zameno za omilitev ameriških sankcij, Trump pa želi tako ublažiti pritisk na cene goriva, ki so se od februarja močno zvišale zaradi ameriško-izraelske vojne z Iranom.

Od sklenitve sporazuma so se znova poslabšali odnosi med Ukrajino in ZDA, kritike je bilo slišati tudi v Evropi.