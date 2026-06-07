Trump, Netanjahu in vohunska afera, ki maje zavezništvo ZDA–Izrael

Bela hiša je zanikala poročilo New York Timesa, da je Izrael vohunil za vrhovnim pogajalcem predsednika Donalda Trumpa Stevom Witkoffom, Pentagonovim podsekretarjem Elbridgeem Colbyjem in drugimi. Po pisanju opozicijskih medijev ameriško ministrstvo za vojno vohunjenje tesne bližnjevzhodne zaveznice ocenjuje kot najobsežnejše doslej.

Pri izraelskem veleposlaništvu v Washingtonu so poročanje New York Timesa, televizijske mreže NBC in drugih zavrnili kot popolnoma napačno: »Izrael ne zbira obveščevalnih informacij o ameriških subjektih, še posebej ne o vladnih uradnikih.« Republikanski predsednik ZDA Donald Trump pa je sam večkrat zamahnil z roko nad očitki o vohunjenju drugih držav, nazadnje med obiskom Kitajske: »To je pač ena od takih stvari, saj tudi mi hudičevo vohunimo za njimi.« In res so ZDA, kot je razkril v Rusijo prebegli Edward Snowden, pod republikanskim predsednikom Georgeem W. Bushem in demokratskim Barackom Obamo prisluškovale telefonskim pogovorom nemške kanclerke Angele Merkel.