Otrokom je treba vrniti pravico, da so otroci

Prepoved uporabe družbenih omrežij za mlajše od 15 let v Franciji temelji na previdnostnem načelu in nujnosti varovanja zdravja mladih.

Spodnji dom francoskega parlamenta je konec januarja izglasoval podporo predlogu zakona o zaščiti mladoletnikov, mlajših od petnajst let, pred tveganji, ki so jim izpostavljeni na družbenih omrežjih. Potrditi ga mora še senat, veljati pa naj bi začel z novim šolskim letom. Francija bi s tem po Avstraliji postala druga država na svetu in prva v Evropi s tovrstno uredbo. Nosilka predloga zakona je poslanka stranke Preporod oziroma koalicije Skupaj za republiko Laure Miller. Predlog zakona je bil na pobudo predsednika Macrona obravnavan po pospešenem postopku. Kateri politični ali družbeni razlogi stojijo za to nujnostjo? Nujnost je predvsem zdravstvena. Zlasti po epidemiji covida-19 opažamo stalno slabšanje duševnega zdravja mladih, ki sovpada z nenehno rastjo uporabe družbenih omrežij v ...