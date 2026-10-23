Prepoved klasičnih avtov se odmika

Bencinski in dizelski avtomobili še ne bodo izginili z evropskih cest. Da bo prepoved prodaje novih avtomobilov z motorji z notranjim zgorevanjem po letu 2035 omiljena, je glede na razmerje političnih sil v EU vse bolj očitno. Manjka le še uradna odločitev.

Evropska komisija je pod pritiskom z več strani decembra predlagala, da bi morali proizvajalci zmanjšati izpuste le za 90 odstotkov. Nov zagon je prejšnji teden prinesel v odločanje nemško-francoski predlog o prihodnosti evropske avtomobilske industrije. Berlin in Pariz se zavzemata za dodatno rahljanje pravil.