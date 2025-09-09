Ali prepoved pametnih telefonov v učilnicah pomaga učencem

V nadaljevanju preberite:

Prepoved uporabe telefonov v šolah se je v Ameriki izkazala za redko dvostransko politiko. Z začetkom novega šolskega leta je več milijonov učencev v 17 zveznih državah, od New Yorka do Kentuckyja, dobilo prepoved prinašanja telefonov v učilnico, s čimer se je skupno število zveznih držav s takšnimi pravili povečalo na 35. Amerika v tem pogledu ni izjema. Po vsem svetu se prepovedi telefonov sprejemajo ali predlagajo v vsaj 40 odstotkih nacionalnih izobraževalnih sistemov z namenom, da bi učencem pomagali ohranjati osredotočenost. A medtem ko politični zagon za učilnice brez telefonov narašča, so raziskovalci ugotovili, da je znanstvenih dokazov o koristnosti tovrstnih prepovedi malo: nekaj manjših, različno zasnovanih raziskav je dalo mešane rezultate.

Novo delovno poročilo, ki ga je s sodelavci pripravil Alp Sungu, profesor na Wharton School Univerze v Pensilvaniji, ponuja jasne dokaze iz prve obsežne randomizirane kontrolne raziskave (RCT). Gre za prelomno študijo, pravi Anne Maheux, strokovnjakinja za mladostniški razvoj na Univerzi Severne Karoline v Chapel Hillu, ki prinaša »močne kavzalne dokaze«.

Več o razultatih raziskave v nadaljevanju.