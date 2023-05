Prepoved prodaje pištol mlajšim od 21 let označili za neustavno

Zvezni sodnik v ameriški zvezni državi Virginija Robert Payne je v četrtek odločil, da zakon, ki prepoveduje prodajo pištol mlajšim od 21 let, ni v skladu z zvezno ustavo ZDA. Kot je pojasnil, zakon krši drugi amandma v ustavi.

Payne je zapisal, da so številne državljanske pravice in dolžnosti podeljene pri 18 letih, vključno s pravico do volitev, vpoklica v vojsko brez dovoljenja staršev in članstva v zvezni poroti.

»Če bi sodišče izključilo stare od 18 do 20 let iz zaščite drugega amandmaja, bi uvedlo omejitve, ki jih pri drugih ustavnih jamstvih ni,« je zapisal Payne. Dodal je, da zakoni in predpisi niso v skladu z »zgodovino in tradicijo našega naroda, zato ne morejo veljati«.

Paynova sodba je najnovejša odločitev, ki razveljavlja zakone o orožju po lanski sodbi vrhovnega sodišča. To je sklenilo, da sodniki ne smejo več upoštevati, ali zakon služi javnim interesom, kot je povečanje javne varnosti.

Zakon mora biti v skladu z zgodovinsko tradicijo urejanja uporabe strelnega orožja

Države, ki želijo ohraniti omejitev uporabe strelnega orožja, morajo dokazati, da je zakon v skladu z zgodovinsko tradicijo urejanja uporabe strelnega orožja v državi.

Sodišča so potem začela razveljavljati zakone, ki uvajajo omejitve glede orožja, vključno z zveznimi ukrepi, katerih namen je preprečiti, da bi orožje prišlo v roke kriminalcem.

Zvezni sodnik se je pred kratkim skliceval na odločitev vrhovnega sodišča, ko je zavrnil zakon Minnesote, ki starim med 18 do 20 let prepoveduje pridobitev dovoljenja za nošenje orožja v javnosti. Lani je sodnik razveljavil podoben zakon o omejevanju prodaje orožja mladim v Teksasu.

20-letni John Corey Fraser je skupaj z več drugimi tožniki izpodbijal ustavnost zakona o nadzoru orožja iz leta 1968 in z njim povezanih predpisov zveznega urada za alkohol, tobak, strelno orožje in eksplozive (ATF) po tem, ko ni mogel kupiti pištole.

V ZDA so lahko mlajši od 21 let že doslej kupovali pištole od zasebnih prodajalcev. Zakon iz leta 1968 je zadeval le nakupe v trgovinah z orožjem.

Zakon bi bil bistven pri preprečevanju nasilja s strelnim orožjem

Pravna skupina Everytown Law, ki se na sodiščih zavzema za preprečevanje nasilja s strelnim orožjem, je sporočila, da je zakon ustaven in da je bistveno sredstvo za preprečevanje nasilja s strelnim orožjem.

»Ne le da je orožje glavni vzrok smrti ameriških otrok in najstnikov, ampak raziskave kažejo, da stari od 18 do 20 let zagrešijo trikrat več umorov z orožjem kot odrasli, stari 21 let in več,« je dejala višja direktorica za vprašanja in pritožbe v organizaciji Everytown Law Janet Carter.

»Odločitev sodišča bo nedvomno ogrozila življenja,« je dodala.