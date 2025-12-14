Prepoved te znane videoigre je v Rusiji izzvala protest

Več deset ljudi se je na zasnežen dan zbralo v sibirskem mestu Tomsk, da protestira prepoved ameriške spletne videoigre Roblox. Odločitev za prepoved igre je bila sprejeta 3. decembra po odločitvi Ruskega nadzornega organa za komunikacije Roskomnadzor. Kot razlog prepovedi navajajo, da je »platforma polna neprimernih vsebin, ki lahko negativno vplivajo na duhovni in moralni razvoj otrok.«

Protestniki trdijo, da je Roblox še ena žrtev ruske digitalne železne zavese.

Rusija je od začetka vojne z Ukrajino blokirala najbolj uporabljena družbena na omrežja na Zahodu. Med njimi: Facebook, Twitter, Youtube, Whatsapp in TikTok. Protestniki današnjega shoda so držali letake z napisi: »Roblox je žrtev digitalne železne zavese.« Cenzurirane vsebine se lahko v Rusiji zaobide z uporabo virtualnih zasebnih omrežji, ki so pri nekaterih aplikacijah bolj učinkoviti kot pri drugih.

Ljudje so se spravili na ulico sibirskega mesta Tomsk. FOTO:Anton Isakov/Reuters

Roblox je bil podvržen kritiki leta 2023, ko je singapurška vlada trdila, da se je na tej platformi mladostnik radikaliziral in pridružil ISIS.

Roblox so iz strahu, da bi platformo za komuniciranje z otroki zlorabili spolni predatorji, blokirali v Turčiji in v Iraku, poroča Reuters. Podobno skrb za zlorabo zo izrazili nekateri učitelji in starši v Rusiji. BBC piše, da je Ruse skrbela tudi širitev LGBT vsebin po platformi za igranje iger. Po drugi strani, ruski starši, ki so se udeležili protesta zagovarjajo, da ima Roblox izobraževalno funkcijo za otroke.