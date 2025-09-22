Prepoved vstopa v Slovenijo Dodika res hudo boli

V nadaljevanju preberite:

Evropska komisarka za širitev Marta Kos je začela delovni obisk Bosne in Hercegovine s sporočilom, da EU podpira BiH pri njenih prizadevanjih za vstop v Unijo. Ministri iz Republike Srbske ta prizadevanja zavirajo na škodo vseh državljanov BiH tudi iz užaljenosti, ker je Slovenija obsojenemu Miloradu Dodiku prepovedala vstop na svoje ozemlje.

Potem ko je marca lani Bosna in Hercegovina dobila zeleno luč za začetek pogajanj o vstopu v Evropsko unijo, bo komisarka Marta Kos med štiridnevnim obiskom v BiH politično vodstvo te države poskušala opogumiti, da ne izpustijo pomembne priložnosti, ki jo ponuja načrt rasti za Zahodni Balkan. Črpanje prvih 108 milijonov evrov iz tega načrta za BiH je ogroženo, ker so ministri iz entitete Republike Srbske preprečili sprejetje reformne agende, 180 strani dolgega dokumenta, ki je pogoj za črpanje teh za razvoj BiH izredno pomembnih sredstev. Spomnimo, do blokade je prišlo takoj po tem, ko je obsojeni nekdanji predsednik Republike Srbske Milorad Dodik izvedel, da mu je Slovenija izrekla prepoved vstopa na svoje ozemlje.