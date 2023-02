Prepovedi olja in plina ter za 600 milijard investicij

V nadaljevanju preberite:

Nemcem se obeta nova prepoved, tokrat vgradnja peči na plin in olje. Prepoved vgradnje naj bi po željah ministra za gospodarstvo in podnebne politike Roberta Habecka začela veljati že s prihodnjim letom, popolna prepoved uporabe pa bi veljala z letom 2045. Vse to bo še povečalo porabo električne energije, država pa bo morala do leta 2030 v obnovljive vire energije posledično vložiti kar okoli 600 milijard evrov.