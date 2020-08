Prepovedi protestov ne bo

Minuli konec ted­na­­­ so v Berlinu protestirali proti omejitvam zaradi pandemije. Ker udeleženci večinoma niso spoštovali omejitev – niso nosili zaščitne maske in upoštevali varne razdalje 1,5 metra –, so nekateri politiki pozvali k prepovedi protestov. Toda zvezna ministrica Christine Lambrecht je bila jasna: ljudje morajo imeti možnost, da svobodno izrazijo svoje mnenje.Na protestih, ki so potekali pod sloganom »Konec pandemije – dan svobode«, se je zbrala pisana množica ljudi. Med njimi so bili takšni, ki menijo, da novega koronavirusa ni in da jim oblast laže, pa takšni, ki se hočejo vrniti v svobodnejšo ...