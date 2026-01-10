Prepozno, močno prepozno je za to, da znova zamujamo

Ta teden je bil torej hkrati poln in prazen, medtem ko smo opazovali še eno fazo odmiranja sveta, v katerem smo živeli do zdaj.

»Ne vem, kam bom šel od tukaj, a obljubljam, da ne bo dolgočasno.« David Bowie je to dejal na koncu svojega rojstnodnevnega koncerta, ki je bil v Madison Square Gardnu leta 1997. Vse skupaj se je dogajalo 9. decembra, dan pred tem, ko je dopolnil petdeset let. Bowie je tedaj proslavljal vse tisto, kar je takrat bil, raziskoval je kotičke vesolja, v katere se dotlej še ni zazrl, v sebi je čutil vulkansko energijo in jo podarjal svojim oboževalcem, ki so se zbrali na koncertu. On in njegovo občinstvo sta gledala v prihodnost. Triindvajset let pred tem je Bowie posnel svoj šesti album Aladdin Sane. In to je bil pravzaprav prvi album, ki ga je posnel po tem, ko je leto prej z albumom The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spider from Mars postal nesporna in po marsičem posebna ter na ...