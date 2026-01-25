  • Delo mediji d.o.o.
    Svet

    Prestolnica Grenlandije v temi

    Kaj je botrovalo električnemu mrku in kako so se odzvali prebivalci Nukka?
    Električni mrk je prizadel okoli 20 tisoč prebivalcev Nukka.  FOTO: Marko Djurica/Reuters
    FOTO: Marko Djurica/Reuters
    R. I., STA
    25. 1. 2026 | 10:00
    25. 1. 2026 | 10:01
    2:04
    Grenlandska prestolnica Nuuk je sinoči ostala brez elektrike. Po navedbah energetskega podjetja Nukissiorfiit je do okvare v omrežju prišlo zaradi močnega vetra. Dodali so, da poteka ponovna vzpostavitev oskrbe z elektriko. Do zdaj so oskrbo obnovili v nekaterih delih prestolnice, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

    Mesto Nuuk, v katerem živi okoli 20.000 ljudi in ki se večinoma napaja iz hidroelektrarne, je brez elektrike ostalo okoli 22.30 po lokalnem času oziroma ob 1.30 po srednjeevropskem. Tri ure pozneje so oskrbo z elektriko obnovili v nekaterih predelih grenlandske prestolnice.

    Energetsko podjetje Nukissiorfiit je na družbenem omrežju Facebook zapisalo, da so močni vetrovi privedli do okvare in da poteka ponovna vzpostavitev oskrbe z elektriko prek zasilne elektrarne. Prizadeta je bila tudi internetna povezava. Organizacija Netblocks, ki spremlja izpade internetnih povezav, je namreč poročala o večjem upadu povezljivosti na Grenlandiji, zlasti v Nuuku.

    Do izpada elektrike in težav z internetom je prišlo potem, ko je ameriški predsednik Trump do nedavnega vztrajal pri prevzemu lastništva nad Grenlandijo. FOTO: Marko Djurica/Reuters
    Do izpada elektrike in težav z internetom je prišlo potem, ko je ameriški predsednik Trump do nedavnega vztrajal pri prevzemu lastništva nad Grenlandijo. FOTO: Marko Djurica/Reuters

    Vsega je kriv Trump

    Do izpada elektrike in težav z internetom je prišlo potem, ko je predsednik ZDA Donald Trump do nedavnega vztrajal pri prevzemu lastništva nad Grenlandijo, tudi z uporabo sile. V nagovoru na Svetovnem gospodarskem forumu v sredo v Davosu pa se je nato odrekel možnosti uporabe sile za prevzem nadzora nad tem avtonomnim danskim ozemljem.

    Trump je sicer po sredinem pogovoru z generalnim sekretarjem Nata Markom Ruttejem v Davosu sporočil tudi, da sta oblikovala okvir za dogovor glede prihodnosti Grenlandije in celotnega območja Arktike.

    GrenlandijaDonald Trumpelektrikafacebookplin

