Presunljiva naslovnica ob sto tisoč ameriških žrtvah covida 19

Donald Trump med sobotnim vračanjem s svojega igrišča za golf v Virginiji. Foto Mandel Ngan Afp

New York – Ameriški časopis New York Times se je odločil za presunljiv prikaz uničevalnosti covida 19 – na današnji naslovnici so samo imena tisoč žrtev pandemije kot opozorila na sto tisoč ljudi, ki jo bodo v ZDA v kratkem plačali z življenjem ali so jo morda celo že.»Niso bili le imena na spisku, bili so mi,« se glasi podnaslov naslovnice, poleg imen pa so zapisani tudi starost in nekaj besed o vsaki žrtvi novega koronavirusa. Projekt je spodbudila urednica Simone Landon z željo, da primerno obeležijo žalostni rekord, naključje pa je hotelo, da prihaja prav na spominski dan za padle vojake in veterane, ki ga v ZDA praznujejo ta konec tedna.Nasprotniki predsednika ZDAob tem poudarjajo, da se je republikanski prvak v soboto prvič po izbruhu krize odpravil igrat golf. Bela hiša se z nekaterimi demokratskimi guvernerji ZDA in mediji, ki podpirajo to stranko, prepira o hitrosti odpiranja gospodarstva in družbe po strogi karanteni v minulih tednih. Celo zdravstveni strokovnjak dr. Anthony Fauci svari pred posledicami dolgotrajne karantene, nekateri drugi pa se bojijo ponovnega porasta števila primerov bolezni in smrti.