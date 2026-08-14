Pretresljive podobe ognjene apokalipse na Hrvaškem (FOTO)

Hrvaški gasilci se borijo s hudimi požari, ki so na Omišu uničili nekaj hiš, s širšega območja so morali evakuirati najmanj tisoč ljudi. Za oceno materialne škode je še prezgodaj, bo pa zagotovo velika.
Tudi požar na območju Kune Pelješke je še vedno resen.
Na požarišče prihajajo dodatne gasilske enote iz različnih delov Hrvaške.
Fotografija prikazuje zgorele hiše po požaru v naravi v bližini mesta Omiš. FOTO: Miroslav Lelas Afp
Zagoreli avtomobili na cesti po požaru. FOTO: Miroslav Lelas Afp
Za zdaj je jasno le, da je zgorelo približno 30 avtomobilov, odsek ceste D8 bodo kmalu odprli. FOTO: Miroslav Lelas Afp
Ogenj je ogrozil številne hiše. FOTO: Ivo Cagalj/pixsell
Požar je zajel območje nad samim mestom in se približal njegovemu središču. FOTO: Ivo Cagalj/pixsell
Zjutraj so razsežnosti škode po požaru postale očitne. Photo: Ivo Cagalj/PIXSELL Foto Ivo Cagalj/pixsell Pixsell
Gasilski tovornjak je parkiran poleg zgorelih avtomobilov na cesti po požaru v naravi v bližini mesta Omiš. FOTO: Miroslav Lelas Afp
Satelitski posnetki medtem kažejo razsežnost požara. FOTO: Vojko Basic/Cropix
Požar je prekinil promet na delu jadranske magistrale. FOTO: Tom Dubravec/Cropix
Po prvih ocenah je požar na območju Omiša prizadel oziroma uničil od 900 do tisoč hektarov površin. FOTO: Tom Dubravec/Cropix
Potekajo evakuacije. FOTO: Josko Ponos/Cropix
Na terenu ostajajo gasilske enote, ki preprečujejo ponovne izbruhe in gasijo žarišča. FOTO: Tom Dubravec/Cropix
Podobe opustošenja so grozljive. FOTO: Josko Ponos/Cropix
Plameni so se približali naseljem, ogroženi so tudi objekti, vinogradi in oljčniki. FOTO: Jakov Prkic/Cropix
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