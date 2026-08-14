Pretresljive podobe ognjene apokalipse na Hrvaškem (FOTO)

Hrvaški gasilci se borijo s hudimi požari, ki so na Omišu uničili nekaj hiš, s širšega območja so morali evakuirati najmanj tisoč ljudi. Za oceno materialne škode je še prezgodaj, bo pa zagotovo velika.

Tudi požar na območju Kune Pelješke je še vedno resen.

Na požarišče prihajajo dodatne gasilske enote iz različnih delov Hrvaške.

Fotografija prikazuje zgorele hiše po požaru v naravi v bližini mesta Omiš. FOTO: Miroslav Lelas Afp

Zagoreli avtomobili na cesti po požaru. FOTO: Miroslav Lelas Afp

Za zdaj je jasno le, da je zgorelo približno 30 avtomobilov, odsek ceste D8 bodo kmalu odprli. FOTO: Miroslav Lelas Afp

Ogenj je ogrozil številne hiše. FOTO: Ivo Cagalj/pixsell

Požar je zajel območje nad samim mestom in se približal njegovemu središču. FOTO: Ivo Cagalj/pixsell

Zjutraj so razsežnosti škode po požaru postale očitne. Photo: Ivo Cagalj/PIXSELL Foto Ivo Cagalj/pixsell Pixsell

Gasilski tovornjak je parkiran poleg zgorelih avtomobilov na cesti po požaru v naravi v bližini mesta Omiš. FOTO: Miroslav Lelas Afp

Satelitski posnetki medtem kažejo razsežnost požara. FOTO: Vojko Basic/Cropix

Požar je prekinil promet na delu jadranske magistrale. FOTO: Tom Dubravec/Cropix

Po prvih ocenah je požar na območju Omiša prizadel oziroma uničil od 900 do tisoč hektarov površin. FOTO: Tom Dubravec/Cropix

Potekajo evakuacije. FOTO: Josko Ponos/Cropix

Na terenu ostajajo gasilske enote, ki preprečujejo ponovne izbruhe in gasijo žarišča. FOTO: Tom Dubravec/Cropix

Podobe opustošenja so grozljive. FOTO: Josko Ponos/Cropix