Pretresljive slike uničene pokrajine in užaloščenih ljudi po grozljivih poplavah

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Uničujoče poplave, ki so v sredo prizadele območje ob meji med kitajskim Tibetom in Nepalom, so po najnovejših podatkih zahtevale več kot tisoč smrtnih žrtev, še okoli 4460 ljudi pogrešajo.
Humanitarna organizacija Save the Children je ob tem poročala o katastrofalnih higienskih razmerah na prizadetem območju in posvarila pred izbruhom bolezni, poroča STA.
V poplavah v Nepalu je umrlo najmanj 987 ljudi. Kitajski državni mediji medtem še vedno poročajo o 16 smrtnih žrtvah poplav v Tibetu. Skupno je tako število mrtvih naraslo na 1003.
»Človeški in živalski ostanki, odpadki in stoječa voda dodatno povečujejo zdravstveno tveganje za ljudi v regiji,« je po poročanju STA sporočila nevladna organizacija Save the Children.
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