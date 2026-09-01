Pretresljive slike uničene pokrajine in užaloščenih ljudi po grozljivih poplavah

Uničujoče poplave, ki so v sredo prizadele območje ob meji med kitajskim Tibetom in Nepalom, so po najnovejših podatkih zahtevale več kot tisoč smrtnih žrtev, še okoli 4460 ljudi pogrešajo.

Humanitarna organizacija Save the Children je ob tem poročala o katastrofalnih higienskih razmerah na prizadetem območju in posvarila pred izbruhom bolezni, poroča STA.

Število smrtnih žrtev poplav v Nepalu in Tibetu je preseglo tisoč. FOTO: Francis Mascarenhas/Reuters

Še 4462 ljudi pogrešajo, od tega 3916 v Nepalu in 546 v Tibetu. FOTO: Arun Sankar/AFP

Katastrofalne poplave so v Nepalu in Tibetu izbrisale celotna naselja. FOTO: Arun Sankar/AFP

V poplavah v Nepalu je umrlo najmanj 987 ljudi. Kitajski državni mediji medtem še vedno poročajo o 16 smrtnih žrtvah poplav v Tibetu. Skupno je tako število mrtvih naraslo na 1003.

Glede na zadnje ugotovitve naj bi bili poplave in zemeljski plaz povezani s podorom ledenika. FOTO: Angad Dhakal/Reuters

»Človeški in živalski ostanki, odpadki in stoječa voda dodatno povečujejo zdravstveno tveganje za ljudi v regiji,« je po poročanju STA sporočila nevladna organizacija Save the Children.

Nepal in Združeni narodi so v soboto opozorili na vse večjo grožnjo, ki jo globalno segrevanje predstavlja Himalaji. FOTO: Arun Sankar/AFP

Himalajski ledeniki se zaradi globalnega segrevanja talijo vse hitreje. FOTO: Prakash Mathema/AFP