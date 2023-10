Pretresljivi prizori pri Mestrah: umrlo 21 ljudi, najmanj 15 ranjenih

V hudi prometni nesreči pri Benetkah je včeraj umrlo najmanj 21 ljudi, tudi dva otroka. Vzrok za tragedijo, ki se je zgodila malo pred 20. uro zvečer, še ni znan. Avtobus s štiridesetimi potniki je prebil oviro, zgrmel čez nadvoz ter zagorel, poroča BBC.

Italijanska tiskovna agencija Ansa piše o »apokaliptičnih prizorih«, ki so pretresli vse. V nesreči je ranjenih najmanj 15 ljudi, pet jih je v kritičnem stanju. Med ranjeni so trije otroci. Med žrtvami naj bi bilo po pisanju tujih tiskovnih agencij in italijanskih medijev pet Ukrajincev, nemški državljan, pa tudi turisti iz Francije in Hrvaške. Voznik, ki je umrl, je bil Italijan. Trupla so zoglenela, zato bo prepoznava identitet umrlih zahtevna.

Ansa piše, da naj bi bil med možnimi vzroki za nesrečo bolezensko stanje 40-letnega voznika iz Trevisa, a teh informacij uradne oblasti še niso potrdile. Njegovi sodelavci so ga opisali kot zanesljivega in izkušenega voznika.

Poveljnik beneške občinske policije Marco Agostini je dejal, da za zdaj niso našli sledov zaviranja. »Avtobus je zagorel, plameni so se po trku razširili hitro, zato potniki niso mogli pobegniti iz vozila.« Šlo naj bi za vozilo s pogonom na metan, ki je bilo popolnoma novo, vozilo pa je turiste do kampa Hu v Margheri. Kamp so po nesreči zaprli, prav tako je bila prekinjena železniška povezava od mester do Benetk.

Razbitine pogorelega avtobusa. FOTO: Manuel Silvestri/Reuters

Beneško tožilstvo bo danes analiziralo posnetke varnostnih kamer, ki so bile usmerjene proti nadvozu. Preiskovalci naj bi preverili tudi stanje približno 70 let starega mostu. Na kraj dogodka je prispelo okrog 70 intervencijskih vozil, prizor pa je prizadel tudi vsega hudega vajene gasilce. »Preveč smrti je, preveč,« so bile besede gasilca, ki je med prvimi prispel na kraj nesreče. V bližnji bolnišnici so vzpostavili posebno točko podporno psihologov in psihiatrov, ki nudijo pomoč družinam umrlih, poroča STA.

Na kraj dogodka je prišlo več reševalnih enot. FOTO: Manuel Silvestri/Reuters

Župan Benetk Luigi Brugnaro je dejal, da se je zgodila velika tragedija, sožalja svojcem umrlih prihajajo iz celotne Italije. Brugnaro je zaradi »tragedije, ki je prizadela celotno skupnost,« razglasil žalovanje. Italijanska premierka Giorgia Meloni je povedala: »Naše misli so z žrtvami ter njihovimi družinami in prijatelji.«

Notranji minister Matteo Piantedosi je opozoril, da bi se lahko število žrtev še povečalo. Sožalje in podporo je Italiji v »trenutku globoke bolečine« izrekla tudi predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen.