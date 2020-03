FOTO:Prevarant, ki bi rad umrl na svobodi

REUTERS Pred zadnjo diagnozo je Madoff predsednika Trumpa prosil za pomilostitev, da bi skrbel za ženo. Foto Reuters

Matematično nemogoči dobički

REUTERS Finančni analitik Harry Markopolos je v štirih minutah ugotovil, da so domnevni Madoffovi dobički matematično nemogoči, verjel pa mu ni nihče. Foto Reuters

New York – Razvpiti finančni prevarant, ki prestaja 150-letno zaporno kazen, bi rad umrl na svobodi. Nekdanji lastnik družbe »Bernard L. Madoff Investment Securities LLC« je dejal, da ima zaradi raka na ledvicah pred seboj manj kot 18 mesecev življenja, pristojno tožilstvo pa meni, da si eden od največjih prevarantov v zgodovini ne zasluži pomilostitve.Enainosemdesetletni Madoff noče zmanjšati resnosti svojih zločinov in trpljenja žrtev, je zagotovil njegov odvetnik, po skoraj enajstih letih v zaporu prosi le za sočutje zaradi smrtonosne bolezni. Zakonodaja, ki jo je decembra 2018 podpisal predsednik Donald Trump, v takšnih primerih omogoča izpustitev na svobodo, tako je nekdanji direktor propadle telefonske družbe WorldCompo obolelosti zaradi demence februarja umrl na svojem domu. Newyorški tožilci ne mislijo, da si zasluži sočutje tudi Bernie Madoff. Z največjo ponzijevo piramido v zgodovini je skozi desetletja oropal investitorje za 65 milijard dolarjev in mnogi med njimi so leta 2008, ko je zadeva prišla na dan, izgubili vse prihranke.Okrog 14 milijard so rešili in manhattansko stečajno sodišče je maja po desetletju tožb potrdilo poravnavo, s svojim premoženjem je plačala tudi Madoffova žena Ruth kljub zanikanju, da je vedela za prevare. Danes 78-letnica se je iz luksuznega stanovanja na newyorški Upper East Side, posestev na Floridi in v Franciji ter s 17-metrske jahte preselila v za njene prejšnje razmere skromno hišo v Connecticutu, po njeni smrti bo tudi ta prešla v stečajni sklad. Družina Madoff je po finančni doživela tudi človeške tragedije. Sin Mark se je na drugo obletnico očetove aretacije obesil, drugega sina Andrewa je leta 2014 pokopal rak.Mnogi od tistih, ki so zaradi njunega očeta izgubili vse, temu vseeno ne privoščijo milejšega obravnavanja. »Brezupno je bolan? Jaz sem brezupno uničen,« je za časopis New York Post povedal 72-letni kalifornijski fotograf porok in drugih prireditev, ki verjame, da bo moral delati do smrti. Od 520 žrtev Madoffovih finančnih zločinov, ki so pisali manhattanskemu sodišču, jih je 500 nasprotovalo izpustitvi iz zapora, oropanih strank finančnega prevaranta je bilo še veliko več.Madoff pravi, da bi rad pred smrtjo vnukom pojasnil svoja dejanja, a saj ni veliko pojasnjevati: strankam je obljubljal investiranje njihovega denarja z visokimi dobički, v resnici pa ga je naložil na svoj račun v banki JPMorgan Chase ter, ko je bilo treba, s sredstvi enih izplačeval druge. Zadnja finančna kriza je prekinila dotok denarja, zahtev za izplačila je bilo nenadoma preveč. Madoff je sinovoma priznal veliko laž, po prijavi in aretaciji so se kritiki spraševali, kako da v ameriški agenciji za trg vrednostnih papirjev SEC vsega niso odkrili veliko prej. Celo Madoff se je čudil, da med prejšnjimi preiskavami niso pregledali podatkov o njegovih delnicah, saj bi lahko najpozneje leta 2003 videli, da na borzah ni ustvarjal dobičkov.Ali pa celo že prej. Finančni analitikje SEC že leta 1999 obvestil, da so domnevni Madoffovi dobički matematično nemogoči, sam naj bi to ugotovil v štirih minutah, v peti pa, da je to verjetno velika goljufija. Tožilstvo zdaj zahteva, da Madoff ostane v zaporu. Njegovo zdravstveno stanje naj bi se po rednih dializah v zaporu v severnokarolinskem Butnerju izboljšalo ter bo morda živel dlje od 18 mesecev. Pred zadnjo diagnozo je Madoff predsednika Trumpa prosil za pomilostitev, da bi lahko skrbel za ženo, prepričan, da mu bo zdravstveno stanje to dovoljevalo. Republikanski predsednik je pred kratkim pomilostil vrsto spornih političnih in drugih osebnosti, a med njimi ni bilo Bernieja Madoffa.